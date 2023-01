Um regresso há muito esperado: Sébastien Haller faz três golos em sete minutos

A carregar o vídeo ...

É um daqueles vídeos que todos os fãs de futebol certamente gostarão de ver. Esta sexta-feira, no seu segundo jogo após recuperar de um cancro testicular, Sébastien Haller mostrou que continua a ser um avançado com uma pontaria temível. Diante do Basileia, o avançado costa-marfinense entrou aos 60' e conseguiu fazer três golos na goleada do Borussia Dortmund por 6-0. O mais incrível de tudo foi mesmo o período entre os três golos: pouco mais de sete minutos!