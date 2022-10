A carregar o vídeo ...

"Para quê Zlatan Ibrahimovic quando existe Ilya Stefanovic?" Foi desta forma que a liga russa partilhou o vídeo do golo do Volgar, em jogo a contar para a 15ª jornada da segunda divisão daquele país. O número 9 dos forasteiros brilhou, com um remate de 'coice', a imitar o sueco, mas o Arsenal Tula (3-2) levou a melhor na partida.