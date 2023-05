Um salto para deixar água na boca: miúdo italiano de 18 anos promete ser caso sério no comprimento

A carregar o vídeo ...

Mattia Furlani. Decore bem este nome, porque é bem provável que seja um dos mais falados do salto em comprimento na próxima década. Aos 18 anos, o jovem atleta italiano impressionou tudo e todos no Meeting de Savona, ao saltar 8.44 metros, uma marca que representaria um novo recorde mundial de Sub-20 e, também, a entrada nos 100 melhores de sempre. O único problema foi mesmo o facto do vento estar ligeiramente irregular (2.2 m/s), o que impede a oficialização da marca nos registos. Mas a julgar pela amostra, será uma questão de tempo até conseguir chegar-se ao topo da hierarquia. O primeiro passo será bater o recorde nacional: os 8.47 de Andrew Howe, de 2007.