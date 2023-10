A carregar o vídeo ...

A Taça de Portugal está de volta e já com os grandes em ação. Num dia de muita chuva, o Olivais e Moscavide, que vai defrontar o Sporting, fez um treino bem puxado. Que o diga Daniel Monteiro, jornalista do Record. Para ler e ver sexta-feira em todas as plataformas de Record