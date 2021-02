Um verdadeiro 'tesourinho': Cristiano Ronaldo em "As Lições do Tonecas"

A carregar o vídeo ...

O ator Luís Aleluia utilizou a sua conta no Instagram para partilhar um verdadeiro 'tesourinho'. Em causa está um excerto de um episódio da mítica série "As Lições do Tonecas" onde entraram alguns jovens da formação do Sporting, nomeadamente Cristiano Ronaldo e Nélson Pereira.



"O professor 'Tonecas' e o aluno Nelson Necas. Ente os alunos está o jovem Cristiano Ronaldo. #luisaleluia #sportingclubedeportugal #cr7", colocou o ator na sua legenda, num post que mereceu um comentário de Nélson Pereira. "Foi uma honra muito grande partilhar este momento divertido com os grandes @luis_aleluia.oficial e @cristiano", escreveu o atual treinador dos guarda-redes do Sporting.



Na resposta, Luís Aleluia lembrou o momento e assumiu até algum nervosismo. "Forte abraço, amigo. Essa honra é também minha. Lembro-me até do dia e que eu estava um pouco nervoso!! Uma Turma 5 estrelas!".