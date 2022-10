Um vermelho sem margem para dúvida... mas só com o VAR: defesa australiano executou um pontapé ao estilo de 'Karate Kid'

A carregar o vídeo ...

Jordan Elsey foi mesmo muito descuidado na abordagem ao lance. Numa disputa de bola ao nível da cabeça, o defesa australiano do Newcastle Jets exagerou na forma como quis conquistar a posse do esférico, levantou o pé em demasia e acertou, ao estilo do filme 'Karate Kid', no adversário do Perth Glory, David Williams, depois de pontapear a bola para longe. A expulsão foi inevitável no encontro da principal liga australiana mas só com o VAR é que a cartolina foi mostrada a Elsey. O juiz Daniel Elder optou, inicialmente, pelo amarelo.