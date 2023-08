Uma autêntica sombra de Messi: guarda-costas do argentino até entra em campo

A carregar o vídeo ...

O guarda-costas de Messi no Inter Miami tem sido uma autêntica sombra do argentino e até... dentro de campo. É que o segurança estende a sua área de atuação também ao relvado, onde costuma acompanhar bem de perto as jogadas do argentino junto à linha lateral. Uma atitude de fiscal de linha, que se explica pelo qual de não querer ser surpreendido quando algum adepto invade o campo para tirar uma fotografia com Messi.