«Uma autêntica vergonha»: Supertaça feminina de Espanha acaba em polémica por causa das medalhas

Um vídeo partilhado pela Cadena COPE desatou a polémica em Espanha, levando mesmo a uma onda de críticas à Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Nele é possível ver-se as jogadoras do Barcelona, que acabavam de ganhar a Supertaça feminina, a terem de recolher de uma mesa das medalhas, ao invés de terem alguém a colocá-la ao peito. A cena deu que falar e houve até quem falasse em "autêntica vergonha".



A RFEF viu-se mesmo forçada a emitir um comunicado, no qual explicou que, afinal, este procedimento é habitual e já tinha sido seguido também na Taça do Rei.