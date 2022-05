Ferran Torres, Ronald Araújo e Riqui Puig participaram num desafio de carro diferente, patrocinado pela Cupra, com o streamer Ibai Llanos. O objetivo passava por empurrar a bola gigante com o veículo e acertar em algum dos pontos marcados na baliza. Veja quem saiu vencedor. [Vídeo: One Football]