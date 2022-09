Uma, duas, três, quatro defesas espetaculares num lance digno de apanhados em Inglaterra

A carregar o vídeo ...

O encontro entre o Bath City e o Weymouth, a contar para a nona jornada do sétimo escalão de futebol inglês, contou com um dos momentos mais espetaculares e, ao mesmo tempo, caricatos dos últimos tempos. Ryan Sandford, guarda-redes do Weymouth, 'transformou-se' num autêntico muro e impediu o golo com quatro defesas consecutivas na sequência de um penálti, que ainda assim foi insuficiente para impedir a derrota da equipa por 1-2.