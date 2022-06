Uma época de sucessos individuais e coletivos: a notável temporada de Salah

A época 2021/22 foi notável para Mohamed Salah que se destacou no Liverpool, tanto a nível individual como coletivo. Os reds conquistaram a Taça da Liga inglesa e a Taça de Inglaterra, tendo ainda lutado com o Manchester City até à última jornada pela Premier League e perdido a final da Liga dos Campeões para o Real Madrid. Muito por 'culpa' da influência do internacional egipcio. [Vídeo: One Football]