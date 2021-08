Uma expulsão, dois golos e um regresso muito saudado: o resumo do Benfica-Arouca

O Benfica venceu (2-0) o Arouca e subiu provisoriamente à liderança isolada da Liga Bwin. Os encarnados controlaram o jogo a bel-prazer, mas a verdade é que a expulsão (8’) insólita de Victor Braga facilitou a tarefa. A equipa de Jorge Jesus circulou a bola com fluidez e foi montando um cerco à baliza do Arouca, cerco, esse, que deu frutos na reta final da primeira parte. Waldschmidt inaugurou o marcador (37’) após uma assistência de Yaremchuk; Depois foi mesmo o internacional ucraniano a fazer o gosto ao pé (43’), que se estreou a marcar depois de um cruzamento bem medido de Pizzi. Depois, na segunda metade, as águias geriram, num jogo marcado pelo regresso bastante saudado de André Almeida.