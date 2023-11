Fila quase interminável e possível mudança de local: o cenário à hora de início previsto para a AG do FC Porto

A carregar o vídeo ...

Às 21h00, hora prevista para o início da Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto, este era o cenário à entrada, com uma fila que deverá rondar as mil pessoas. Desta forma, dificilmente a AG vai realizar-se no auditório inicialmente previsto, que alberga no máximo 400 pessoas. O presidente da mesa da Assembleia Geral terá de encaminhar os associados para um espaço alternativo.