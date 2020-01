Uma imagem de partir o coração: LeBron James desolado com morte de Kobe Bryant

A carregar o vídeo ...

de Kobe Bryant está a chocar o mundo. Este domingo, no momento da chegada do avião que transportava a equipa dos LA Lakers diretamente de Filadélfia, onde jogaram com os Philadelphia 76'ers, LeBron James não escondeu a profunda tristeza no momento em que teve conhecimento da morte do antigo adversário. Já no exterior do avião, o basquetebolista norte-americano abraçou algumas pessoas e não conteve as lágrimas. Isto dias depois de ter ultrapassado Kobe como 3.º melhor marcador de sempre da NBA. [Vídeo: Twitter]