Uma Panenkada na hora errada: penálti decisivo para subir de divisão e jogador do Notts County fez isto

O Notts County assegurou a subida à League Two, ao bater o Chesterfield nos penáltis por 4-3 (depois do 1-1 no final dos 90 e 120 minutos), mas a verdade é que, para consegui-lo, andou a brincar com o fogo... Primeiro foi obrigado a recuperar de duas desvantagens e depois, no desempate dos onze metros, viu John Bostock cobrar o penálti que podia dar a promoção de uma forma totalmente displicente. Menos mal que, depois, acabaria por conseguir mesmo vencer e subir. Imagine-se se não tivesse sido o caso...