Uma surpresa inesquecível: o gesto do Samsunspor para com pequeno adepto que dá que falar

A carregar o vídeo ...

Este será muito provavelmente um dos vídeos mais emotivos que verá nos próximos tempos. Chega-nos da Turquia e tem como protagonista Çinar, um jovem adepto do Samsunspor, que durante semanas cumpria um ritual de forma quase religiosa. Em dia de jogo, sabendo o percurso habitual do autocarro, saía à rua e, sempre no mesmo sítio, saudava a passagem dos seus heróis. A cena repetiu-se vezes sem conta e era impossível o clube não notar. Primeiro foi o motorista a buzinar e acenar-lhe sempre que por ali passava. Até que na semana passada algo especial aconteceu. O autocarro abrandou e parou para saudar o jovem adepto, que ficou logo em euforia. Mas havia mais. De lá de dentro, para lá do motorista e elementos da equipa técnica, saiu o polaco Jakub Szumski, guarda-redes da equipa, que lhe entregou uma bola. O pequeno Çinar ficou em êxtase. E mais eufórico terá ficado quando, no final da semana, foi ao centro de treinos do clube e recebeu uma camisola do mesmo Szumski, que pelo que se pode perceber é o seu ídolo...