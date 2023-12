Uma verdadeira chuva de golos: o resumo do FC Porto-Shakhtar Donetsk

A carregar o vídeo ...

Chuva de golos no Estádio do Dragão apadrinhou o apuramento do FC Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões. A pressão alta dos dragões na etapa inicial alinhavou o passaporte às custas do bis de Galeno. A linha de continuidade que a equipa azul e branca patenteou na etapa complementar, face aos sucessivos erros dos ucranianos na saída de bola, permitiu construir o robusto triunfo com os golos apontados por Taremi, Pepe e Francisco Conceição.