Uma viagem ao interior da sede de campanha de André Villas-Boas: das fotos de Pinto da Costa às muitas recordações

André Villas-Boas, candidato à presidência do FC Porto, abre na tarde desta quarta-feira a sua sede de campanha, situada na Rua de Agramonte, na zona da Boavista, no Porto. A sede está decorada com algumas recordações do antigo técnico, assim como equipamentos do FC Porto, bolas de futebol, livros alusivos aos dragões e várias fotografias, incluindo de Pinto da Costa e Sérgio Conceição.