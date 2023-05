A carregar o vídeo ...

Para lá do 4.º posto final na Premier League que permitiu a entrada na Liga dos Campeões, os milhões árabes foram também utilizados para dar uma nova cara ao centro de treinos do Newcastle. O resultado foi mostrado pelos magpies esta terça-feira nas redes sociais, num vídeo com a apresentação de Shola Ameobi, um histórico antigo jogador do clube (atuou nos magpies entre 2000 e 2014).