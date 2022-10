Umaro Embaló com golo de levantar o estádio no triunfo do Fortuna Sittard sobre o Volendam

A carregar o vídeo ...

Umaro Embaló, internacional sub-19 português, apontou este domingo um golo de levantar o estádio no triunfo (2-0) do Fortuna Sittard sobre o FC Volendam na 8.ª jornada do campeonato holandês. O extremo, que no último verão saiu do Benfica para se aventurar na Eredivisie, aproveitou um ressalto à entrada da grande área adversária e, com conta, peso e medida, atirou colocado ao ângulo superior direito da baliza, sem hipóteses para Stankovic.