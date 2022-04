Umtiti perdeu a paciência com jovem adepto do Barcelona após treino deste domingo

A carregar o vídeo ...

Samuel Umtiti, defesa do Barcelona, parou o carro para dar autógrafos aos adeptos blaugrana no final do treino deste domingo, mas não correu como se esperava. O internacional francês, que conta apenas um jogo pelos catalães esta época, irritou-se com um jovem adepto que bateu insistentemente no vidro do veículo, enquanto Umtiti dava atenção aos apoiantes do Barcelona que estavam do outro lado do carro. [Vídeo: Twitter]