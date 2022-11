Uruguai já prepara jogo com Portugal na 'ressaca' do empate com a Coreia do Sul

A carregar o vídeo ...

No dia seguinte ao empate com a Coreia do Sul (0-0) , o Uruguai começou já a preparar o jogo com Portugal (dia 28, às 19 horas), um embate decisivo para as aspirações da seleção de Diego Alonso. Bem cedo, às 9 da manhã locais, 6 em Lisboa, o treino foi ligeiro e de recuparação para os jogadores utilizados ontem, tendo os uruguaios aberto portas à comunicação social durante 20 minutos. Apenas os gurada-redes não utilizados fizeram trabalho de campo e os outros estiveram no ginásio e só depois no relvado em exercícios de descompressão [Vídeo Record]