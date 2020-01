Usain Bolt como nunca o viu... e não estamos a falar (só) da velocidade

A carregar o vídeo ...

Não, não vamos ver o Usain Bolt a competir de novo e muitos menos nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas foi na capital nipónica que o jamaicano fez um regresso simbólico ao tartan, precisamente para ser a estrela da inauguração do Estádio Olímpico. E foram visíveis os quilos a mais que o ex-velocista ostentou, situação a que não está alheia a reforma dourada que tem gozado, depois de ter colocado um ponto final na carreira após os Mundiais de 2017. "Bem, não posso dizer que não corri no Estádio Olímpico de Tóquio", escreveu na legenda do vídeo que partilhou no Instagram. Recorde-se que Usain Bolt conquistou oito medalhas de ouro olímpicas, sendo o recordista mundial dos 100 e 200 metros.