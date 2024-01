5.º Fórum de Treinadores da Liga Portugal: Schmidt ao lado de Nélson Veríssimo

A carregar o vídeo ...

Já decorre o V Fórum de Treinadores da Liga Portugal, a realizar-se esta terça-feira na Alfândega do Porto. Roger Schmidt é o único treinador dos três grandes a marcar presença, sentado na sala ao lado de Nélson Veríssimo, do Benfica B. Rúben Amorim e Sérgio Conceição estão representados pelos adjuntos Carlos Fernandes e Siramana Dembélé, respetivamente. Entre outros, marcam presença no evento Artur Jorge, Vítor Campelos, Moreno e Vasco Seabra.