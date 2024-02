A carregar o vídeo ...

A entrada das equipas iniciais de V. Guimarães e Benfica em campo marcada por uma grande coreografia nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques mas também por muita emoção, após os jogadores das duas formações homenagearem Miklós Fehér, ex-futebolista húngaro do Benfica que há 20 anos caiu inanimado no recinto dos vimaranenses.