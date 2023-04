«Vá se f..., o meu Flamengo não precisa de você»: adeptos com cântico para Vítor Pereira

A carregar o vídeo ...

O Flamengo entrava para a partida deste domingo com uma vantagem de dois golos, depois do triunfo por 2-0 na primeira mão da final do playoff do Campeonato Carioca, contudo essa vantagem já foi anulada pelo Fluminense, que neste momento vence o Mengão por 3-0. Antes do intervalo, os adeptos do Flamengo dedicaram um cântico ao treinador português Vítor Pereira. [Vídeo: Luiza Sá/Twitter]