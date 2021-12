A carregar o vídeo ...

O Benfica divulgou esta terça-feira as imagens dos bastidores da visita de Eduardo Salvio à Academia do clube. O ex-jogador das águias, que atualmente defende as cores dos argentinos do Boca Juniors, esteve no Seixal para rever alguns dos seus antigos companheiros de equipa e até Jorge Jesus, que convidou o argentino a dar uma 'perninha' no treino da equipa. [Vídeo: SL Benfica]