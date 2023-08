Valente susto para Bernardo Sousa no arranque do Rali Vinho Madeira

A carregar o vídeo ...

A correr em 'casa', Bernardo Sousa não começou da melhor forma a sua participação no Rali Vinho Madeira. Logo na Superespecial, realizada na Avenida do Mar, o piloto português, de 36 anos subiu o passeio e viu o seu Citroen C3 Rally2 ficar em duas rodas e quase a capotar. Valeu à agilidade do funchalense, que conseguiu equilibrá-lo e seguir em prova. Isto sem antes levar pela frente uma das barreiras...