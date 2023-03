Valeu tudo para evitar o regresso ao relvado: jogador do Sunderland tentou beijar adversário na boca

A carregar o vídeo ...

O médio inglês Luke O'Nien, do Sunderland, disputou a bola com o dinamarquês Jacob Sorensen, do Norwich. Os dois saíram de campo em direção às placas de publicidade e, no regresso ao campo, o jogador do Sunderland agarrou o adversário para impedi-lo de voltar rapidamente à partida. Depois de Sorensen, que perdia por 1-0, reagir também com um agarrão, O'Nien surpreendeu e tentou beijar na boca o adversário, rindo-se de seguida. O Sunderland acabou mesmo por vencer no campo do Norwich (0-1), em jogo da 36ª jornada do Championship.