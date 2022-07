Van Aert atacou ao 'km 0' na última etapa do Tour: Pogacar e Vingegaard foram atrás

A carregar o vídeo ...

Este domingo corre-se a 21.ª e última etapa da Volta a França 2022. A chegada a Paris é sempre muito tranquila, até porque nesta fase (e este ano não é exceção) tudo está decidido. E a etapa de hoje já ficou marcada por um grande momento a envolver os três principais protagonistas do Tour. À imagem de uma corrida que foi marcada por bastantes ataques, muitos deles levados a cabo pelos próprios, Wout van Aert arrancou logo ao quilómetro zero e Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard seguiram no encalce do belga, mas uns metros à frente abrandaram o ritmo e trocaram sorrisos. Foi mesmo só uma 'partida' de Wan Aert... [Vídeo: Twitter Tour de France]