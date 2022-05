Van Dijk deixa 'dica' a Thierry Henry: «Mandei-lhe mensagem e ele não me respondeu...»

A carregar o vídeo ...

Pouco depois de ter garantido o apuramento para a final da Liga dos Campeões, com a vitória sobre o Villarreal, Virgil Van Dijk passou na habitual ronda de entrevistas rápidas com as várias emissoras, tendo protagonizado um momento caricato quando chegou a vez da norte-americana CBS. Aí, preocupou-se primeiro em saber quem estava no painel e quando ouviu o nome de Thierry Henry... não perdoou. "Mandei-lhe uma mensagem e ele não me respondeu. Titi, a lenda", atirou o defesa central.



Depois, no estúdio, o francês justificou-se, ao dizer que já não tem o número do holandês, isto depois de ter trocado de telemóvel (e, pelo se depreende, de número também). Jamie Carragher, outro elemento do painel, não pareceu ter acreditado na desculpa e acusou o antigo avançado do Arsenal, em tom irónico, de faltar ao respeito a Van Dijk e à CBS, tanto pela falta de resposta como pela ausência de... gravata.



E aí, Henry 'matou' o assunto à sua maneira. "Ele não mandou mensagem para o número certo. E tu só estás chateado porque ele me enviou uma mensagem a mim".