O diretor de Record dirigiu-se de forma emotiva às ilustres figuras do futebol feminino que marcaram presença na Gala das Campeãs, que decorreu no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Houve espaço para um sentido pedido de desculpas, mas também para o merecido agradecimento. Vale a pena ouvir.