VAR 'às aranhas' na Arábia Saudita: lance a envolver Cristiano Ronaldo com imagem sem sentido

Ainda na primeira parte do Al Nassr-Al Ettifaq ( 1-0 ), da Taça do Rei da Arábia Saudita, foi anulado um golo a Talisca por fora de jogo de Cristiano Ronaldo, que parecia estar em posição irregular e se fez ao lance. O problema maior, contudo, surgiu quando se vislumbraram as imagens que o VAR utilizou para tomar a decisão. É que a imagem em questão [ver em baixo] não parece corresponder ao momento exato do fora de jogo, além de que as camisolas de CR7 e do defesa do Al Ettifaq também aparentam estar trocadas... uma enorme confusão.