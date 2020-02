Varandas e as finanças do Sporting: «É possível fazer tudo isto e melhorar competitivamente a equipa? Não consigo»

A carregar o vídeo ...

Frederico Varandas concedeu uma grande entrevista a Record, onde abordou todos os temas da atualidade do Sporting. Rendimento da equipa de futebol, transferências, finanças e muito mais, o presidente leonino respondeu a todas as questões pertinentes para o universo sportinguista. A não perder nas edições impressas de Record de sexta-feira e sábado, assim como no Record Premium, onde poderá ler mas também ver tudo sobre a entrevista a Varandas.