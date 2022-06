Vasco Vilaça perdeu uma posição no mundial de triatlo... pelo pé mais 'comprido' do adversário

A carregar o vídeo ...

Vasco Vilaça foi este sábado quarto classificado na segunda etapa do mundial de triatlo, com o mesmo tempo do terceiro, o alemão Lasse Luhrs. "Vê o que teria acontecido se o Vasco Vilaça tivesse o pé maior! Quarto classificado na etapa de Leeds do Mundial, mas…", brincou a Federação Portuguesa de Triatlo através da conta de Instagram, partilhando a imagem do photo finish em que o pé direito de Luhrs surge com um 'bug'.