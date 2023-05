Vê segundo amarelo, vai para o balneário e árbitro chama-o de volta... para lhe mostrar vermelho direto

A carregar o vídeo ...

Os minutos finais do duelo entre Basileia e Zurique (0-2) ficaram marcados por vários focos de tensão, três expulsões e um episódio caricato com Taulant Xhaka, irmão de Granit Xhaka, jogador do Arsenal. O médio recebeu ordem de expulsão depois de ter visto o segundo cartão amarelo mas, ao ver o lance no VAR, o árbitro chamou-o de volta ao campo para retirar esse cartão e mostrar... o vermelho direto. Veja o momento! (Vídeos: SRF e Blue Sport)