Valtteri Bottas (Mercedes) foi o mais rápido nos dois treinos livres realizados esta sexta-feira no arranque do GP Portugal de Fórmula 1 e estabeleceu a melhor volta em 1.17,940 minutos. Veja, através de uma câmara instalada na asa dianteira do Mercedes de Bottas, a forma como o finlandês 'voou' em Portimão. [Twitter Fórmula 1]