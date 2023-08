A carregar o vídeo ...

É provavelmente um dos vídeos mais insólitos da semana e talvez do ano. Aconteceu na Colômbia, num encontro válido para o Torneo Intercolonias, quando no desempate por grandes penalidades o guarda-redes do Chucuri FSVC sofreu golo de uma forma surreal. Mais do que usar palavras para descrever, o melhor é mesmo ver o vídeo...