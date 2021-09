«Ver Rui Costa aceitar esta falta de transparência é vê-lo marcar mais um golo contra o Benfica»

A carregar o vídeo ...

Já depois de todos os pontos da ordem de trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária terem sido discutidos, um sócio do Benfica tomou a palavra, apontou o dedo a Rui Costa e, num momento final, lançou o desafio aos presentes para votarem (entre si) no regulamento eleitoral do movimento 'Servir o Benfica'. A resposta foi clara...