Leo Messi utilizou as redes sociais para promover as suas novas chuteiras com um vídeo que está a dar que falar. Tudo porque no curto clipe o argentino aparece a acertar três bolas num saco que está colocado a vários metros e há quem duvide da sua veracidade. Mesmo tratando-se de Leo Messi...