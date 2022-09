Vergonha na Colômbia: mais de mil adeptos invadem relvado e agridem treinador e um ex-jogador do Sporting

A carregar o vídeo ...

Viveram-se momentos de pânico já perto do final do jogo entre Cortulua e Deportivo Cali, da 13.ª jornada do 1.ª divisão da Colômbia. A partida foi interrompida aos 81 minutos - com a equipa da casa em vantagem no marcador (2-0) - quando um grupo de adeptos entrou em campo e começou por agredir Teófilo Gutiérrez, avançado do Deportivo Cali e que já passou pelo Sporting. O jogador colombiano teve mesmo de lutar para conseguir fugir ao grupo, tendo mesmo sido pontapeado e socado. No total foram cerca de 1400 os invasores, que ainda agrediram Mayer Candelo, técnico do Deportivo Cali. [Vídeos: Twitter Comandante Javi/ Twitter mapiaguilars]