Veríssimo e o fora de jogo a Darwin: «Fico com a ideia que na imagem usada a bola já tinha saído do pé do Adel»

Nélson Veríssimo diz que o fora de jogo assinalado no momento do golo de Darwin ao FC Porto é "muito duvidoso". "A imagem que tive oportunidade de ver, e foi com base nessa imagem que foi anulado o golo, fico com a ideia que a bola já tinha saído do pé do Adel. Portanto, é muito duvidoso", disse o técnico das águias, em declarações na conferência de imprensa.