Veríssimo e os comentários de Vertonghen sobre tempo útil de jogo e simulações: «É uma questão cultural e de mentalidade…»

Jan Vertonghen, defesa-central do Benfica, recorreu esta quinta-feira à sua página oficial do Twitter para fazer um pedido à FIFA. Nas duas mais recentes publicações na já referida social, o internacional belga pede uma revolução no futebol, desde duas partes de 30 minutos a cartões vermelhos a jogadores "mergulhadores"... tudo isto enquanto assiste ao clássico entre FC Porto e Sporting, no Estádio do Dragão, para a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Nélson Veríssimo comentou o assunto.