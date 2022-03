A carregar o vídeo ...

Nélson Veríssimo elogiou a boa resposta dos seus jogadores no terreno "difícil" do Portimonense, considerando o golo de Grimaldo, que na altura faz o 1-1 no marcador, como o momento que serviu de mote para a mudança na equipa. [Vídeo: SL Benfica / YouTube]