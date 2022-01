Veríssimo: «Sistema tático? Não vou estar aqui a falar senão estaria a dar trunfos ao Amorim»

A carregar o vídeo ...

Nélson Veríssimo foi esta sexta-feira questionado, na conferência de imprensa de antevisão à final da Taça da Liga diante do Sporting, sobre a possibilidade de o Benfica poder se apresentar com uma surpresa no seu esquema tático frente aos leões. No momento da resposta, o técnico das águias recusou-se em abrir o jogo sob o perigo de estar a dar "trunfos" a Rúben Amorim, treinador do rival. [Vídeo: BTV]