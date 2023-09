A carregar o vídeo ...

Marco Verratti estreou-se este sábado pelos qataris do Al-Arabi, num jogo no qual acabou com uma boa marca no rosto, depois de , ainda na primeira metade, ter sido atingido no rosto pelo médio Abdulaziz Hatem, do Al-Rayyan. Apesar da marca evidente, o ex-Paris SG completou os 90 minutos na estreia, mas não impediu uma derrota por 1-0.