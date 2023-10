Vertonghen e a saída do Benfica: «Dei por mim a pensar 'será que devo ir para o Estoril?'»

A carregar o vídeo ...

Jan Vertonghen foi o mais recente convidado do podcast 'Final Cut', da Sports Tailors, onde revelou que, quando saiu do Benfica em setembro , chegou a pensar se devia ir para Estoril, uma vez que a sua família estava muito feliz em Lisboa. "Queria muito ficar em Lisboa, porque a minha família estava tão feliz. E fizemos muitos planos: 'Vamos ficar aqui mais três ou quatro anos', e de repente caí em mim. 'Não, eu tenho de me ir embora se quero algo mais na minha carreira'. Senti que tinha mais três ou quatro anos em mim e que não podia ficar. Dei comigo a pensar: 'Devo ir para o Estoril?'. Nunca tive contactos com o clube, mas pensei se era algo que devia fazer...", referiu o central belga, que atualmente representa o Anderlecht. (: Final Cut)