Vertonghen e companhia torceram por uma vitória de Brent Van Moer na 4.ª etapa do Tour'2021

Jan Vertonghen, defesa-central do Benfica e da seleção belga, partilhou esta terça-feira imagens onde é possível ver alguns dos jogadores e equipa técnica da Bélgica a assistir aos momentos finais da 4.ª etapa do Tour'2021. Brent Van Moer, ciclista belga da Lotto-Soudal, estava na frente da corrida, mas nos instantes finais acabou por perder a etapa para o britânico Mark Cavendish (Deceunick Quick-Step). "Diz-me que és belga sem me dizeres que és belga", escreveu o jogador das águias nas redes sociais.