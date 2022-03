Vertonghen, Yaremchuk e André Almeida em ação solidária a favor da Ucrânia

A carregar o vídeo ...

Jan Vertonghen, Roman Yaremchuk e André Almeida juntaram-se esta quarta-feira numa "campanha integrada de apoio humanitário em prol do povo ucraniano". Os três jogadores do Benfica apelam aos adeptos à adesão a uma campanha solidária de recolha de bens de primeira necessidade, que decorrerá entre os dias 3 e 5 de março, e terá lugar nas Casas do Benfica espalhadas por todo o país, bem como nas lojas oficiais do clube e ainda no Estádio da Luz. [Vídeo: SL Benfica]