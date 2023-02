Vídeo Record: Rui Costa confrontou árbitro Tiago Martins no túnel após o Sp. Braga-Benfica

A carregar o vídeo ...

Num vídeo a queteve acesso, Rui Costa confrontou o árbitro Tiago Martins no túnel após o Sp. Braga-Benfica (1-1, 5-4 nos penáltis), criticando-o pela sua prestação neste jogo da Taça de Portugal. "Foste tu quem chamou o VAR e hoje nem ao VAR foste", disparou o presidente encarnado, em referência ao Benfica-Sporting (2-2) de 15 de janeiro, quando Tiago Martins era o VAR do dérbi (João Pinheiro era o AVAR) e chamou Artur Soares Dias para consultar as imagens do penálti de António Silva sobre Paulinho . Algo que Rui Costa já havia criticado logo após a partida em Braga, na declaração aos jornalistas